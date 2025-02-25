RusVesna показал видео, как ВС РФ громят натовскую технику и пехоту, наступая на Покровск
RusVesna: ВС РФ громят натовскую технику и пехоту, наступая на Покровск
Фото: [Минобороны РФ]
Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna) опубликовал кадры активных наступательных действий российских войск на покровском направлении.
В этом видео показана боевая деятельность военнослужащих группировки «Центр» 24 февраля. Они уничтожили военную технику и вооружение НАТО, а также живую силу и позиции ВСУ.
Можно наблюдать за тем, как горят в огне вражеские танки, бронетранспортеры, защищенные боевые машины, огневые позиции, пикапы, а также другие транспортные средства и укрытия.
Кроме того, в интернете появились видеоматериалы, запечатлевшие освобождение населенного пункта Погребки в Курской области.
Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.