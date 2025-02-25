В этом видео показана боевая деятельность военнослужащих группировки «Центр» 24 февраля. Они уничтожили военную технику и вооружение НАТО, а также живую силу и позиции ВСУ.

Можно наблюдать за тем, как горят в огне вражеские танки, бронетранспортеры, защищенные боевые машины, огневые позиции, пикапы, а также другие транспортные средства и укрытия.

Кроме того, в интернете появились видеоматериалы, запечатлевшие освобождение населенного пункта Погребки в Курской области.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.