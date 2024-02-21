NYT: около тысячи солдат ВСУ пропали при отступлении из Авдеевки

От 850 до 1000 солдат ВСУ оказались в плену, либо пропали без вести в ходе отступления из Авдеевки. Соответствующее заявление сделали украинские солдаты во время беседы с журналистами американского издания NYT .

Как рассказали журналистам двое из солдат, до тысячи их сослуживцев могли оказаться в плену, либо пропасть без вести. По словам собеседников издания, данные числа являются огромной потерей, способной сильно ударить по моральному настрою украинских бойцов.

Источники журналистов заявили, что отступление бойцов ВСУ из Авдеевки изначально было плохо спланировано и приказ отступать был отдан слишком поздно. В то же время, американские чиновники в беседе с журналистами не назвали потерю города большим поражением.

Ранее сообщалось, что бойцы российских ВС освободили сотни квадратных километров по всем направлениям.