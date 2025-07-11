NYT: Отношения Трампа и Путина ухудшились

В отношениях между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным наметилось серьезное охлаждение, о чем пишет американское издание The New York Times (NYT).

В статье говорится, что после вступления в должность Трамп демонстрировал уважение к президенту России, но со временем его отношение к российскому лидеру стало меняться.

Автор статьи утверждает, что президент России мог бы достичь значительных успехов в украинском конфликте, но его действия оказались неудачными.

В статье отмечается, что президент Соединенных Штатов выражал свое неудовлетворение действиями своего российского коллеги и критиковал его, что, по мнению автора, свидетельствует об ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что президент Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва не оставит без внимания все факторы, которые привели к конфликту на Украине.