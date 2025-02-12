NYT: отправка 40 тыс. европейских миротворцев на Украину маловероятна

Европа не сможет направить на Украину ожидаемые президентом Владимиром Зеленским 200 тыс. миротворцев, сообщил высокопоставленный чиновник в интервью для газеты New York Times.

Отправить даже существенно меньшую численность, например, 40 тыс., будет для Европы трудно. Эта цифра также не обеспечит должного сдерживания конфликта.

Для действительного выполнения задач потребуется более 100 тыс. миротворцев, учитывая необходимые ротации и возможные экстренные обстоятельства, отметил в беседе с газетой Лоуренс Фридман, почетный профессор военных наук в Королевском колледже в Лондоне.

По его мнению, три основных сценария — миротворцы, силы сдерживания и «сила натяжной проволоки» — обладают своими недостатками. Реализация первого сценария затруднена из-за длинной линии фронта длиной 1,3 тыс. км, что требует значительного числа войск.

Второй вариант предполагает использование хорошо обученных солдат, на что маловероятно согласится Москва. Третий же вариант предлагает недостаточные силы, чтобы эффективно защитить, но способные задержать противника до прибытия подкреплений.

Маленький контингент и отсутствие планов на дополнительные силы могут побудить Россию «попробовать свои возможности», с чем НАТО вряд ли сможет справиться, предупреждают эксперты из Немецкого института международных отношений и безопасности Клаудия Мейджор и подполковник Альдо Клееманн, охарактеризовав такую ситуацию как «блеф и молитвы».

Ранее сообщалось, что Шольц выступил против атак ВСУ вглубь территории России.