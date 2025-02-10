Шольц выступил против атак ВСУ вглубь территории России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает неправильными поставки немецкого оружия Украине для атак вглубь территории России. Это заявление он сделал в ходе обсуждения с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем на канале ZDF на YouTube.

Шольц подчеркнул, что такое вооружение может привести к значительным разрушениям, поэтому не следует передавать его Киеву для осуществления ударов вглубь России. По мнению канцлера, это шаг, который недопустим для страны, возглавляющей Германию.

Ранее сообщалось, что Шольц увидел «угрозу» Гренландии со стороны России вместо США.