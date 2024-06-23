NYT: Путину хватило всего четыре дня, чтобы взбесить Вашингтон

Своим азиатским турне, с посещениями Северной Кореи и Вьетнама, президент России оставил после себя за четыре последних дня «перерисованную карту рисков в Азии», пишет The New York Times.

Как отмечают журналисты американского издания, поездки Путина в Пхеньян и Ханой, буд-то сделанный ход конем, реализовали худшие опасения Вашингтона, взбесив заокеанские власти.

«Четыре дня в Азии. Это все, что нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон. Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — пишет издание.

В материале отдельно акцентируется внимсание на более чем теплой встрече Путина с главой Северной Кьреи Ким Чем Ыном. Как своеобразный сигнал Западу об военных связях Москвы и Пхеньяна, существовавших исторически и еще со времен советского Союза. Особо был недоволен поездками российского лидера посол США в Японии. Он посетовал, турне Путина в Азию разозлило США.

Ранее мы писали, что в США всерьез обеспокоены поездками Владимира Путина в Азию и усиливающимся сотрудничеством России с Северной Кореей и Вьетнамом.