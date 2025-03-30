В мае 2023 года газета The New York Times опубликовала информацию о планах Вооружённых сил Украины по наступлению на Артёмовск и Мелитополь.

Согласно этим планам, в конце мая бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил стратегию, в соответствии с которой 12 бригад под руководством генерала Александра Тарнавского должны были атаковать Мелитополь.

В публикации говорится, что Александр Сырский, занимающий должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины, должен был руководить силами поддержки на востоке, в районе Артёмовска. Однако он сообщил, что намерен отойти от ранее намеченного плана и попытаться вытеснить российские войска из Артемовска.

После этого, как сообщают украинские официальные лица, Владимир Зеленский распорядился распределить боеприпасы между Сырским и Тарнавским поровну. Кроме того, Сырскому были переданы пять недавно сформированных бригад, а остальные семь были направлены в Мелитополь.

«Американцам не сообщили о результатах встречи. Но затем американская разведка заметила, что украинские войска и боеприпасы перемещаются в направлениях, не соответствующих согласованному плану», — пишет издание.

Сообщается, что продвижение украинских вооружённых сил замедлилось из-за недостатка личного состава. В то же время действия Сырского в Артемовске привели к истощению ресурсов украинской армии.

Американцы призывали его перебросить свои подразделения и запасы боеприпасов на юг, в Мелитополь, но Сырский отказался.

В результате, попытки вернуть Артёмовск обернулись «кровавой демонстрацией» тяжёлого положения ВСУ, а наступление на Мелитополь оказалось крайне медленным и в итоге также завершилось неудачей.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.