Российские военные силы продолжают активные действия в Курской области, приближаясь к городу Суджа, который находится всего в 4 км от занимаемой в данный момент позиции.

На выходных военные отчеты зафиксировали гибель около 400 боевиков ВСУ. Также были освобождены 3 населенных пункта: села Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное.

Среди захваченных в плен оказались 15 украинцев, в том числе женщина, прошедшая подготовку в Великобритании. По сообщению источника, многие из пленных оказались в такой ситуации из-за нехватки огневой поддержки и плохой связи с командованием.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Цукурино в Донбассе.