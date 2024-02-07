NYT: репутация США способна пострадать из-за отказа Украине в помощи

Если Соединенные Штаты не продолжат оказание помощи украинскому правительству, то репутации страны может быть нанесен серьезный ущерб. В этом уверена группа американских дипломатов, которая написала письмо конгрессу. Об этом сообщило издание The New York Times.

По мнению работников дипломатических миссий в разных странах, доверие союзников Америки может быть подорвано. Они назвали сегодняшний момент поворотным в истории. Ряд правительств сейчас смотрит на реакцию США, поэтому все действия отзовутся последствиями в дальнейшем.

«Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами», - указали работники внешнеполитического ведомства.

Среди тех, кто подписал письмо, послы Америки в Австралии, Вьетнаме, Индии, Китае, Малайзии, Новой Зеландии, Филиппинах, Южной Корее и Японии. Дипломаты подчеркнули, что никогда не обращались с подобным предупреждением, поскольку их профессия заставляет быть осторожными. Но сложившаяся ситуация заставляет их пойти на подобный шаг.

Ранее посол России Андреев заявил, что западные спецслужбы неоднократно пытались проводить вербовку сотрудников МИД РФ. Все такие попытки потерпели провал.