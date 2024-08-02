Освобожденные Россией американцы прилетели в США

Самолет, на борту которого находились трое освобожденных американских граждан, прилетел в США, где их встретил президент Джо Байден, сообщает Lenta.ru .

Как заявил Байден, самый сложный вызов он бросил другим странам, в особенности Германии и Словении, так как попросил их сделать то, что противоречит их интересам.

Помимо президента, заключенных встретила Камала Харрис и их родственники.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал американское правительство по итогам обмена заключенными. Он указал на отсутствие какой бы то ни было информации о том, кем именно обменялись страны и на каких условиях.