NYT: требования Путина могут ослабить позиции Украины

Предложенные российским президентом Владимиром Путиным условия для прекращения огня с Украиной могут создать неблагоприятную ситуацию для Киева, сообщила американская газета The New York Times.

Согласно анализу издания из США, предложение Путина о контроле над действиями украинского правительства с целью предотвращения насильственной мобилизации на Украине во время перемирия способно ослабить позиции Киева.

В статье подчеркивается, что подобные ограничения могут поставить Киев в еще более уязвимое положение в случае возобновления боевых действий.

The New York Times также акцентирует внимание на том, что переговорная позиция Путина указывает на его осознание превосходства России в текущей военной обстановке.

Ранее Путин поднял вопрос о необходимости контроля действий Киева в условиях перемирия.