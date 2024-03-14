12 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон выделит на нужды Украины 300 миллионов долларов. В него войдут оружие и оборудование для украинской армии, в том числе снаряды для американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов», — цитирует газета Салливана.

Аналогичного мнения придерживается председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы Сергей Кузан. По его словам, влияние нового пакета США на положение ВСУ будет минимальным. Он подчеркнул, что такие суммы тратятся за считанные недели.

Авторы материала напомнили заявления представителей украинской власти о том, что ВСУ потеряют еще больше территорий, если не получат от партнеров оружие и боеприпасы. Уточняется, что обещанные Киеву 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев задерживаются в Палате представителей США.

По мнению авторов статьи, несколько миллионов долларов будут считаться мелочью для ситуации на Украине, так как раньше США выделяли многомиллиардные пакеты финансовой поддержки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее другая американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон готов передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности.