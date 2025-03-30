Представители армии США в бытность президентом Джо Байдена предоставляли всю необходимую информацию о местонахождении российских военных ВСУ и координировали почти все атаки из РСЗО HIMARS, сообщает авторитетное издание New York Times.

По информации, полученной от аналитиков, тайный центр взаимодействия находился на американской военной базе в городе Висбаден, расположенном в Германии.

«Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — говорится в публикации.

По информации из источников, Вооруженные силы Украины находились в сильной зависимости от разведывательных данных, полученных от Соединенных Штатов Америки.

В ходе военных совещаний для обозначения предполагаемых мест нанесения удара использовались термины «точки интереса».

В соответствии с информацией, опубликованной в New York Times, в 2022 году Военно-морские силы США получили разрешение на осуществление контроля над действиями в акватории Крыма. В то же время Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российские корабли в порту Севастополя. А в 2024 году американцы начали оказывать поддержку боевикам в проведении операций на территории России.

«Оперативная группа „Дракон“ проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS», — добавили в статье.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.