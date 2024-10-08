NYT: ВС России нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ

Как пишет источник, атаки России с воздуха в течение последнего месяца осуществлялись преимущественно с использованием беспилотников. Военные эксперты отмечают, что такая тактика направлена на прощупывание украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) перед началом еще более мощных атак с воздуха, которые уже будут производиться с помощью ракет.

Атаки Украины БПЛА имеют несколько преимуществ. Во-первых, отмечают аналитики, ВСУ из-за этого приходится использовать часть запасных ракет, чтобы отбивать беспилотники. Во-вторых, с помощью таких ударов ВС РФ раскрывают локации с украинскими ПВО, что значительно упрощает российским военным планирование атак.

ВС РФ начали активно наносить удары по Украине с 10 октября 2022 года. Как отмечало российское командование, целями таких являются преимущественно объекты критической инфраструктуры страны.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели одного из подразделений ВСУ из-за того, что украинские военные перепутали опорный пункт.