NYT: ВС России нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ
NYT: ВС России нашли рабочий способ ударов по объектам ВСУ
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Российские военные нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ, сообщила газета The New York Times (NYT).
Как пишет источник, атаки России с воздуха в течение последнего месяца осуществлялись преимущественно с использованием беспилотников. Военные эксперты отмечают, что такая тактика направлена на прощупывание украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) перед началом еще более мощных атак с воздуха, которые уже будут производиться с помощью ракет.
Атаки Украины БПЛА имеют несколько преимуществ. Во-первых, отмечают аналитики, ВСУ из-за этого приходится использовать часть запасных ракет, чтобы отбивать беспилотники. Во-вторых, с помощью таких ударов ВС РФ раскрывают локации с украинскими ПВО, что значительно упрощает российским военным планирование атак.
ВС РФ начали активно наносить удары по Украине с 10 октября 2022 года. Как отмечало российское командование, целями таких являются преимущественно объекты критической инфраструктуры страны.
Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели одного из подразделений ВСУ из-за того, что украинские военные перепутали опорный пункт.