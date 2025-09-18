Согласно информации, опубликованной в газете The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитический отчет компании NewsGuard, Россия, Китай и Иран, предположительно, использовали инцидент с консервативным активистом Чарли Кирком, являвшимся сторонником президента США Дональда Трампа, для достижения собственных целей.

Издание сообщает, что Россия, Китай и особенно Иран стремятся к использованию ситуации в Соединенных Штатах для продвижения собственных геополитических интересов. NYT подчеркивает, что их общей целью является нанесение ущерба американской демократии и подрыв ее авторитета на международной арене.

Авторы статьи утверждают, что случай с Кирком спровоцировал «волну дезинформации, необоснованных спекуляций и конспирологических теорий, которая до сих пор не прекращается».

Ранее сообщалось, что Вэнс грязно выругался в прямом эфире телеканала Fox News, говоря об убийстве Кирка.