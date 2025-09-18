Вэнс грязно выругался в прямом эфире телеканала Fox News, говоря об убийстве Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко отреагировал на трагедию, используя грубые выражения. Он говорил о смерти Чарли Кирка, соратника президента Дональда Трампа. Об этом передает телеканал Fox News.

Вэнс утверждает, что вдохновители радикальных концепций обязаны отвечать за последствия своих идей.

«Мой друг погиб из-за левой радикализации. И если вы хотите справиться с этой <...> [проблемой], то будьте честны сами с собой и посмотрите на себя в зеркало. Прошу прощения, я знаю, что не должен был ругаться в эфире», — заявил Вэнс.

Вэнс также подчеркнул, что известие о гибели Кирка стало для Трампа сильным потрясением. Он отметил, что это убийство стало следствием усиливающейся политической напряженности в США.

Напомним, трагедия с Чарли Кирком вызвала бурную реакцию в обществе и привела к ожесточенным дебатам между демократами и республиканцами. Этот инцидент стал причиной обвинений в политизации случившегося и обсуждений вопросов ответственности за увеличение уровня насилия.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила покушения на американских политиков с методами бандитов и пиратов.