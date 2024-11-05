Американский бизнесмен Илон Маск полностью контролирует Украину через спутниковую связь Starlink, как сообщили в статье швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

Маск фактически решает, кому и когда предоставлять доступ к этой системе, включая Украину. Например, осенью 2022 года он принял решение не активировать Starlink над Крымом для украинских военных, что привело к срыву как минимум одной крупной операции в этом регионе.

С самого начала Маск не проявлял особого желания поддерживать Украину, а сейчас стал противником предоставления ей какой-либо помощи.

Журналисты также предполагают, что, если Дональд Трамп выиграет выборы в США, миллиардер может отключить Starlink для украинской армии, чтобы помочь новому президенту в разрешении конфликта.

Ранее в Минцифры РФ заявили о намерении создать российский аналог Starlink в 2027 году.