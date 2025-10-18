Военная помощь Киеву, поступающая из европейских стран, вопреки многочисленным обещаниям и громким заявлениям, постоянно уменьшается. Согласно информации, опубликованной в издании NZZ, за летний период объем поставок на Украину сократился на 57%.

Соединенные Штаты, позиционирующие себя как страна-донор, прекратили финансовую помощь Киеву в конце января 2025 года. После того как этот источник иссяк, в первом полугодии Европа смогла самостоятельно обеспечить нужды ВСУ. Однако многие виды оружия оказались недоступны, так как у ЕС не было необходимых технологий или производственных мощностей.

«Поэтому в июле НАТО запустило инициативу Purl, чтобы другие государства-члены могли закупать, а затем быстро передавать оружие для Украины в США... Но ожидаемого толчка от этой инициативы не последовало, напротив, поставки оружия в последнее время резко упали», – сообщает NZZ.

В итоге, при подсчёте среднего значения за полгода, обнаруживается, что общий объём ежемесячной помощи Киеву сократился приблизительно на 40%.

