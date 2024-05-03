«О подготовке знал Байден»: политолог разъяснил результаты экспертизы теракта на Крымском мосту

Стали известны результаты взрывотехнической судебной экспертизы в расследовании теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Политолог Вадим Сипров, который успел с ними ознакомиться, обнаружил детали, свидетельствующие о том, что ниточки этого дела тянутся за океан, а именно — в Вашингтон.

«Во-первых, известно, что Служба безопасности Украины, в отличие от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, патронируется традиционно центральным разведывательным управлением США. Соответственно, если глава ГУР Кирилл Буданов — это человек Лондона, то глава СБУ Василий Малюк работал под контролем своих вашингтонских кураторов», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Следующая деталь, которая по его мнению также указывает на американский след, — это сами вещества.

«Если это гексоген С-4, то это вещество американского производства, оно делается и используется во взрывотехнике в военных целях еще со времен войны во Вьетнаме. Ну, с твердым ракетным топливом здесь никаких проблем нет: на Украине его производили еще с советских времен», — уточнил Сипров.

И последнее обстоятельство, которое также может косвенно свидетельствовать об участии США в организации этого теракта — это то, что буквально за неделю до диверсии на Крымском мосту, а именно 26 сентября 2022 года, были подорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», добавил политолог.

«Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш провел достаточно тщательное расследование этой диверсии и изложил, пожалуй, единственную адекватную с технической точки зрения версию того, как это смогли сделать: только с помощью специальной техники, специальным образом подготовленных и оснащенных специалистов. Оба этих пункта есть только в распоряжении ЦРУ, на что Херши указал», — рассказал собеседник.

Все перечисленные совпадения, по его словам, говорят о том, что, скорее всего, подрыв Крымского моста, как и наших газопроводов, был спланирован в ЦРУ в силу того, что эти объекты имеют не только военное, но и экономическое, и политическое значение.

«Однако спецслужбы не устраивают диверсии такого масштаба по своей инициативе. Они требуют согласования на самом высоком уровне, а значит не исключено, что о подготовке и совершении этих терактов знал президент США Джо Байден», — подытожил Сипров.

Ранее политолог предрек диверсии и протесты в Германии из-за Украины.