Обама обвинил Трампа в ухудшении экономики и злоупотреблении властью

В ходе мероприятия в штате Нью‑Джерси в поддержку демократического кандидата в губернаторы Обама заявил, что при Трампе ситуация в стране ухудшается: экономика не улучшается для обычных граждан, тогда как окружение президента, по его словам, становится богаче.

Обама обратил внимание на стиль коммуникации действующего главы государства, указав, что публикации мемов и провокационных материалов (в том числе сгенерированных ИИ видео) служат лишь для отвлечения внимания от реальных проблем. В частности, он упомянул недавнее видео, где Трамп в образе короля якобы обливает протестующих грязью с истребителя, опубликованное 19 октября на фоне акций No Kings.

Ключевые тезисы Обамы:

экономика не стала работать лучше для большинства граждан, хотя для семьи Трампа ситуация, по его оценке, улучшилась;

администрация использует Министерство юстиции против политических оппонентов;

размещение военных в городах обосновано несуществующей угрозой;

система здравоохранения в США рискует подорожать в 2–3 раза.

Экс‑президент образно охарактеризовал текущую обстановку в США:

«Каждый день — будто Хэллоуин, но только розыгрыши без конфет», — заявил Обама.

Он признал, что реальность оказалась хуже его ожиданий, несмотря на прежние предупреждения о возможных последствиях политики Трампа.

