Обама обвинил Трампа в ухудшении экономики и злоупотреблении властью
Обама: при Трампе США движутся в неверном направлении
Бывший президент США Барак Обама выступил с резкой критикой в адрес действующей администрации Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
В ходе мероприятия в штате Нью‑Джерси в поддержку демократического кандидата в губернаторы Обама заявил, что при Трампе ситуация в стране ухудшается: экономика не улучшается для обычных граждан, тогда как окружение президента, по его словам, становится богаче.
Обама обратил внимание на стиль коммуникации действующего главы государства, указав, что публикации мемов и провокационных материалов (в том числе сгенерированных ИИ видео) служат лишь для отвлечения внимания от реальных проблем. В частности, он упомянул недавнее видео, где Трамп в образе короля якобы обливает протестующих грязью с истребителя, опубликованное 19 октября на фоне акций No Kings.
Ключевые тезисы Обамы:
- экономика не стала работать лучше для большинства граждан, хотя для семьи Трампа ситуация, по его оценке, улучшилась;
- администрация использует Министерство юстиции против политических оппонентов;
- размещение военных в городах обосновано несуществующей угрозой;
- система здравоохранения в США рискует подорожать в 2–3 раза.
Экс‑президент образно охарактеризовал текущую обстановку в США:
«Каждый день — будто Хэллоуин, но только розыгрыши без конфет», — заявил Обама.
Он признал, что реальность оказалась хуже его ожиданий, несмотря на прежние предупреждения о возможных последствиях политики Трампа.
