Именно Соединенные Штаты стоят за арестом во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Президенту Байдену очень важно взять этот мессенджер под свой контроль. Так считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, запись по этому поводу он сделал в своем телеграм-канале.

Володин напомнил, что Telegram является одной из самых крупных интернет-площадок. Вдобавок он неподконтролен властям США, но представляет для них огромный интерес, поскольку работает в ряде стран.

«В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», — указал он.

Володин назвал тотальную слежку Вашингтона за людьми, цензуру СМИ и шантаж стандартными приемами Белого дома. Таким образом США пытаются управлять политическими процессами и влиять на другие страны.

Ранее Володин предрек французскому президенту Макрону судьбу американского лидера и глав других государств Европы. Все они будут вынуждены оставить свои посты, поскольку не занимаются решением проблем своих сограждан, сосредоточившись на внешнеполитической деятельности.