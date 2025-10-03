Объекты украинского «Нафтогаза» подверглись крупнейшей с начала СВО атаке

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о масштабной атаке на объекты газовой инфраструктуры страны, которая произошла в ночь на 3 октября. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании.

Отмечается, что атака, совершенная минувшей ночью, стала крупнейшим ударом по газовому сектору страны за весь период проведения специальной военной операции (СВО).

Атаке подверглись объекты в Харьковской и Полтавской областях — всего предприятия подверглись ударам 35 ракет и 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Значительное количество объектов получило повреждения, причем часть разрушений в «Нафтогазе» охарактеризовали как критическую. В настоящее время на местах происшествий продолжаются работы по тушению возгораний.

Министерство обороны РФ подтвердило нанесение массированного удара по украинской территории и объекты инфраструктуры, указав, что целями стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты газо-энергетического комплекса.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали промышленный объект в Оренбургской области.