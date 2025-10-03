Стала известна цель ВСУ в Оренбургской области

В Оренбургской области ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотников промышленный объект. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

По его словам, в результате инцидента предприятие осталось целым, повреждений не зафиксировано. Также не нарушены технологические процессы.

По информации издания «Украина.ру», целью киевского режима в Оренбургской области стал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Орске. Рядом с ним местные жители услышали хлопки. Сам город расположен в 1,5 тыс. км от украинской границы.

В пятницу, 3 октября, аналогичная атака была совершена на завод «Азот» в Березниках, где попадание дронов вызвало кратковременную остановку технологического цикла предприятия.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 20 беспилотников.