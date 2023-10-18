Экс-разведчик из США предрек израильской армии уничтожение в секторе Газа

Если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Газе, введя туда свои войска, то израильтяне получат трупы своих солдат в небывалом ранее количестве.

По мнению Скотта Риттера, бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления, ХАМАС заманивает Израиль в ловушку, вынуждая его начать вторжение на свою территорию.

«Если израильтяне отправятся в Газу, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели», - заявил он в своем интервью интернет-каналу Judging Freedom.

По его мнению, этот конфликт надо как можно быстрее прекращать. Байден не сможет оказать помощь Тель-Авиву, если вдруг в боевые действия вступят Иран и движение «Хезболлах». И американский президент осознает это, поэтому он должен озвучить в открытую данную ситуацию

Ранее Россия предложила в Совете Безопасности ООН свой вариант прекращения огня. Он не был принят, поскольку не набрал большинство голосов.