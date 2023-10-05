«Обещал, что осень будет интересной»: выяснилось, какие нюансы СВО раскроет Путин на «Валдае»

Президент РФ Владимир Путин с минуты на минуту примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже назвал будущее выступление событием «мирового масштаба».

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал нам, о чем может говорить президент в рамках форума.

«Владимир Владимирович обещал, что осень будет интересной, а он всегда говорит правду. Начался сезон бодро: на ВЭФ были сделаны заявления по внутриполитической повестке, проводились переговоры с Ким Чен Ыном и обсуждалась новая зерновая сделка с Эрдоганом, но это все только «первые ласточки», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Валдайский форум, добавил эксперт, обычно посвящен международным отношениям, поэтому речь может идти о корректировке внешнеполитического вектора России. Путин может объявить о развитии отношений с БРИКС и странами Африки или Латинской Америки. Вероятно укрепление взаимодействия с Ираном, Индией, Китаем, а также обнародование итогов переговоров с КНДР. Может быть, президент скажет, насколько тесно и в каких сферах Россия будет сотрудничать с Северной Кореей.

«Не исключено, что будут сделаны заявления по развитию Союзного государства: укреплению отношений с Белоруссией, вступлению новых стран — Абхазии и Южной Осетии», — сообщил политолог.

На повестке стоит переформатирование ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, напомнил эксперт. Могут быть озвучены предложения по укреплению интеграции в рамках данных организаций.

«Безусловно, Путин коснется и украинской темы, хода СВО. Возможно, будут более детально раскрыты приоритеты России, а также понятия «денацификация» и «демилитаризация». Предполагают ли они «демонтаж» киевского режима или переформатирование постсоветских республик — этот вопрос назрел и в российском, и в мировом обществе. Люди ждут подробностей», — заключил собеседник.

Ранее Путин дал положительную оценку развитию российско-абхазских взаимоотношений.