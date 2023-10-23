«Объявится на неожиданной должности»: выяснилось, чем сейчас занимается Суровикин
Политолог Ванифатов объяснил, почему Суровикин исчез из заголовков СМИ
Фото: [Гавриил Григоров/©РИА Новости]
Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космических сил России. На фоне этого события снова стал актуален вопрос о том, какие задачи выполняет бывший главком ВКС Сергей Суровикин.
Политолог Алексей Ванифатов предположил, чем может заниматься Суровикин после ухода с должности.
«Генерал Суровикин обладает большим профессионализмом, который он наработал во время военных операций во всем мире. Это подтверждается тем, что даже спустя два месяца после освобождения от должности им продолжают интересоваться», — отметил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт подчеркнул вклад Суровикина в построение линии обороны, которую использовали Вооруженные силы РФ в начале украинского контрнаступления. По его мнению, в данный момент ВСУ пытаются выстроить аналогичную оборону.
«Сейчас Суровикин оказался в тени, а выполняемые им задачи не раскрываются. У России много интересов во всем мире и, возможно, генерал внезапно объявится на неожиданной должности. Не исключаю, что новый пост покажется не таким серьезным, но в итоге станет очень перспективным», — предположил собеседник.
По словам Ванифатова, опыт Суровикина в боевых действиях еще долго будет пользоваться спросом, независимо от того, будет ли он занимать важную официальную должность.
«Уверен, что с ним по-прежнему будут консультироваться по вопросам СВО. Не исключаю, что он до сих пор занимается этим. Его советы помогут, а сам он будет успешно отстаивать интересы Родины. Своим примером Суровикин заставит весь мир восхищаться школой российских офицеров», — поделился своим мнением политолог.
Также эксперт предположил, что исчезновение Суровикина из информационного поля может быть связано с обычным отдыхом, после которого тот вернется на службу в Минобороны.
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