Новый главком ВКС назначен в России

Стало известно, что в России назначен новый главнокомандующий ВКС – им стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом сообщает РИА Новости 20 октября, уточняя, что эти данные были сообщены источником.

Раньше эту должность занимал Сергей Суровикин, а Афзалов временно исполнял данные обязанности.

Виктор Афзалов закончил Пушкинское военное училище, военный университет ПВО и Военную академию Генштаба. Начинал в должности начальника расчета и дошел до начальника штаба и первого замкомандующего армией ВВС.

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