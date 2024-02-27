Объявленный в розыск украинский депутат Трубицын сменил имя и стал риелтором в Израиле

Украинского депутата Киевского городского совета от правящей партии «Слуга народа» Владислава Трубицына, который на Украине объявлен в международный розыск, нашелся в Израиле. Об этом сообщило издание УНИАН.

По информации эксперта антикоррупционной политики Александра Леменова, Трубицын сменил имя и теперь работает в Израиле риелтором.

Эксперт сообщил, что депутата теперь зовут Арон. В мае 2023 года он пересек границу с Польшей на своем автомобиле Mercedes S. Это произошло за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда по делу о получении им взятки за «решение вопросов» с разрешениями на торговлю в Киеве.

Сбежать из Украины Трубицыну помог руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, который лично подписал письмо в пользу депутата. В нем Буданов попросил главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку посодействовать Трубицыну в беспрепятственном пересечении границы в целях командировки.

Трубицыну 41 год. Он является депутатом Киевского горсовета IX созыва, а также председателем комиссии Киевского горсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. В 2010 году был директором Киевского антикварно-букинистического магазина «Букинист». В 2015 году основал галерею искусств «старинная книга».

9 февраля 2022 года Трубицына с пятью коллегами задержали общественники из НАБУ. Ему было вручено подозрение в получении взятки на 1,26 млн гривен.

13 июля 2023 года НАБУ объявило Владислава Трубицына в розыск. Действия депутата квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а действия других пятерых подозреваемых – по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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