Зеленский проведет аудит ВСУ после сдачи Авдеевки

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проведет аудит отечественных ВС после того, как армия во главе с главнокомандующим Александром Сырским сдала Авдеевку и Крынки. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе недавней пресс-конференции.

Зеленский уточнил, что к ставке будут привлечены руководители на разных уровнях. В случае с Авдеевкой, будут привлечены командиры-авдеевцы, подчеркнул он. Украинский президент также добавил, что главком будет присутствовать на каждом аудите для всех бригад для того, чтобы «делать выводы».

Отдельно президент Украины указал на проблему с резервом в ВСУ. По его словам, украинский резерв не был подготовлен должным образом.

Зеленский подчеркнул, что при возникновении такой необходимости, аудит будет проводиться и в рамках мобилизации для определения нужного стране количества людей.

Ранее на Украине опровергли информацию Зеленского о потерях ВСУ в ходе СВО.