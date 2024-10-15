Американка Келли Деннинг, накануне записавшая матерный видеоролик из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине в адрес россиян, оказалась офицером Береговой охраны США в звании капитана, говорится в сообщении Telegram-канала Military Theme Z.

В Сети распространилось видео, снятое недалеко от передовой. На нем отчетливо слышны взрывы, а также видна бронетехника.

По информации «Аргументов и фактов», Деннинг является командующей Новоорлеанским сектором Береговой охраны США. Во время выступлений на публичных мероприятиях голос женщины очень похож на голос из видео. На Украину американка прибыла в качестве волонтера Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца.

В июне 2024 года Деннинг освободили от должности в Штатах.

США официально не подтверждают участие своих граждан в конфликте на Украине. Информация об американских и не только наемниках регулярно появляется в зарубежных СМИ. Кроме того, о ликвидации иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее издание El Espectador сообщило, что двоюродный брат певицы Шакиры, воевавший за ВСУ, погиб под Курском.