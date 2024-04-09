Зарубежные союзники Киева прекрасно понимают, что поражение Украины будет иметь для них крайне тяжелые последствия. Поэтому они поддерживают военные действия. Такое мнение озвучил Дэнни Хайфон, журналист из США, на своем YouTube-канале.

По его словам, коллективный Запад прекрасно понимает, что украинской армии не выиграть этот конфликт. Для нее нет хорошего выхода из сложившейся ситуации.

«На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!» - указал он.

Поражение Украины, как только оно произойдет, повлечет за собой политический кризис. Мировое сообщество закономерно спросит, насколько законно действовал Запад во время войны. И теперь США и Евросоюз делают все, чтобы отсрочить такой момент.

Ранее Зеленский обвинил всех своих союзников в отсутствии политической воли. Он потребовал от них как можно больше средств ПВО, чтобы переломить ситуацию на фронте в свою пользу. По словам украинского президента, для этого за рубежом всего лишь должны «принять несколько политических решений».