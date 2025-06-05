По словам обозревателя Андрея Кузмака, приоритеты международной повестки и переговоров с Киевом станут меняться уже в следующем месяце. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что Москва станет настаивать на решении первичных гуманитарных вопросов и на реализации договоренностей. Однако главарь киевского режима может вновь начать привычные истерики и скажет, что Киев не станет забирать тела солдат с передовой, тогда Украина сама фактически откажется от любых переговоров, даже гуманитарных.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о реакции Зеленского на результаты переговоров в Стамбуле.