Обозреватель Кузмак определил, каким образом Украина может отказаться от переговоров
Эксперт Кузмак: Киев откажется забирать тела, а тем самым и от переговоров
Фото: [Официальный сайт президента Украины]
По словам обозревателя Андрея Кузмака, приоритеты международной повестки и переговоров с Киевом станут меняться уже в следующем месяце. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Москва станет настаивать на решении первичных гуманитарных вопросов и на реализации договоренностей. Однако главарь киевского режима может вновь начать привычные истерики и скажет, что Киев не станет забирать тела солдат с передовой, тогда Украина сама фактически откажется от любых переговоров, даже гуманитарных.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о реакции Зеленского на результаты переговоров в Стамбуле.