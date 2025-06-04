Захарова рассказала о реакции Зеленского на результаты переговоров в Стамбуле

Итоги российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня, вызвали недовольство у отдельных представителей киевской стороны. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, передает «Лента.ру».

Она добавила, что Зеленский задавал тон, допуская оскорбительные и откровенно грубые высказывания в адрес российской делегации.

Дипломат отметила, что московская позиция на переговорах также вывела из себя главу офиса украинского президента Андрея Ермака, который обвинил Россию в отсутствии стремления к прекращению военных действий и призвал к введению новых санкций.

Ранее сообщалось, что Мерц не станет повторять ошибки Зеленского на предстоящей встрече с Трампом.