Обозреватель Politico написал о неизбежности распада НАТО

Неважно, как поведет себя Дональд Трамп в случае избрания президентом США, если другие страны НАТО не будут соблюдать установленный альянсом целевой уровень расходов в 2% от ВВП. Поставив приверженность Америки НАТО таким недвусмысленным способом, он фактически вогнал кол в сердце альянса, пишет в своей статье журналист Politico Мэттью Карничниг.

На данном этапе можно констатировать: Европа осталась одна. Единственный реальный вопрос, который решат американские выборы для безопасности Европы, — это время распада НАТО.

Кто бы ни победил на выборах в США, рассчитывать на Америку стало рискованно, отмечает Карничинг, и Европе придется думать над планом «Б».

При этом журналист признает упреки Трампа в адрес Европы о слабом участии в финансировании альянса. Даже Германия не достигла уровня 2% отчислений на оборону и вряд ли сможет это сделать из-за падения экономики.

Ранее Дональд Трамп сделал эпатажное заявление, сказав, что поддержал бы Россию в случае нападения на страны НАТО.