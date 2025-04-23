Украина нужна Польше только в качестве буферной зоны, которая отделяет ее от Росси, сообщил в своем материале для Mysl Polska международный обозреватель Марцин Скальски.

«В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все», — говорится в статье.

Вопрос о том, где будет проходить российско-украинская границе, для Варшавы не имеет значения, отмечает Скальски.

Больше Украина ни для чего Варшаве не нужна, заключил он.

Скальски считает, что в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина. Вот почему в Варшаве считают, что ослабление позиций Киева позволяем ей диктовать ему свои условия.

Ранее сообщалось о том, что в Польше обиделись на реакцию Лаврова, связанную с провокацией Евросоюза.