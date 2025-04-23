Обозреватель Скальски объяснил, для чего Польше нужна Украина
Марцин Скальски: Украина нужна Польше только в качестве буферной зоны
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Украина нужна Польше только в качестве буферной зоны, которая отделяет ее от Росси, сообщил в своем материале для Mysl Polska международный обозреватель Марцин Скальски.
«В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все», — говорится в статье.
Вопрос о том, где будет проходить российско-украинская границе, для Варшавы не имеет значения, отмечает Скальски.
Больше Украина ни для чего Варшаве не нужна, заключил он.
Скальски считает, что в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина. Вот почему в Варшаве считают, что ослабление позиций Киева позволяем ей диктовать ему свои условия.
Ранее сообщалось о том, что в Польше обиделись на реакцию Лаврова, связанную с провокацией Евросоюза.