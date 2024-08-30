Общеевропейского решения о снятии ограничений на удары ВСУ по России не будет

Зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не пришли к единому мнению о снятии ограничений с Украины на удары европейским оружием по территории России, сообщило РИА Новости.

В ходе встречи в Брюсселе страны-члены Евросоюза так и не пришли к единому ответу на вопрос о разрешении Украине осуществлять удары по территории России европейским оружием.

Итогом встречи стало решение оставить каждой стране право самой определить, можно ли Киеву использовать ее оружие для атак по РФ.

При этом Боррель отметил, что, несмотря на то что портить отношения с Россией он не хочет, по его мнению, удары нужно разрешить.

Ранее сообщалось, что в ходе неформальной встречи стран ЕС в Брюсселе обсуждался вопрос об использовании европейского оружия для атак по территории РФ.