Общественник Рогов назвал лицемером президента Макрона за его призыв к олимпийскому перемирию
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Французский президент Эммануэль с одной стороны призывает устроить перемирие на Украине, а с другой – накачивает эту страну вооружениями. Это явное лицемерие, так считает Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов российской Общественной палаты. Его точку зрения привели РИА Новости.
Ранее французский лидер заявил, что ожидает перемирия на время проведения Олимпийских игр в Париже. Владимир Рогов напомнил Макрону все его обещания отправить французских военных на Украину для участия в боевых действиях.
«Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, и грозится отправить своих боевиков на Украину – лицемерие», - указал он.
По его мнению, именно Макрон виновен в затягивании конфликта, и благодаря этому продолжаю гибнуть люди. Он также отлично понимает, что пара недель перемирия помогут Зеленскому продержаться дольше на эти же две недели.
Ранее Рогов высказался о наплевательском отношении Зеленского на международные организации. Украинский лидер полностью игнорирует все принципы безопасности, когда ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС.