Французский президент Эммануэль с одной стороны призывает устроить перемирие на Украине, а с другой – накачивает эту страну вооружениями. Это явное лицемерие, так считает Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов российской Общественной палаты. Его точку зрения привели РИА Новости .

Ранее французский лидер заявил, что ожидает перемирия на время проведения Олимпийских игр в Париже. Владимир Рогов напомнил Макрону все его обещания отправить французских военных на Украину для участия в боевых действиях.

«Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, и грозится отправить своих боевиков на Украину – лицемерие», - указал он.

По его мнению, именно Макрон виновен в затягивании конфликта, и благодаря этому продолжаю гибнуть люди. Он также отлично понимает, что пара недель перемирия помогут Зеленскому продержаться дольше на эти же две недели.

Ранее Рогов высказался о наплевательском отношении Зеленского на международные организации. Украинский лидер полностью игнорирует все принципы безопасности, когда ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС.