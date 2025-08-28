Украинские власти разрешили молодежи до 22 лет свободно выезжать за границу, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik представил свой анализ этого решения, расценив его как откровенный пиар-ход действующей власти.

По его мнению, такая мера преследует исключительно электоральные цели — завоевать симпатии молодежи и их семей перед грядущими выборами. Однако, как подчеркивает Василец, этот расчет вряд ли сработает. Уровень недоверия к Зеленскому и его команде крайне высок по всей Украине — не только на востоке и в центре, но даже на традиционно проевропейском западе страны.

Эксперт убежден, что без масштабных фальсификаций и использования административного ресурса победа нынешнего руководства на выборах невозможна. Попустительство в выездном режиме, таким образом, выглядит как попытка смягчить негативный образ власти и создать иллюзию либерализации.

По его словам, последствием такого шага может стать дальнейшее расслоение общества: с одной стороны, молодежь, получившая дополнительные возможности, с другой — граждане, видящие в этом циничный политический маневр. Это усиливает поляризацию и подрывает доверие к институтам власти.

Василец резюмировал, что текущая власть исчерпала свой ресурс и пытается удержаться любыми способами. Разрешение на выезд молодежи лишь маскирует глубокий кризис легитимности, который вряд ли удастся преодолеть точечными популистскими мерами.

