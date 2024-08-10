Состояние Поддубного остается тяжелым и без изменений

Телеграм -анал Евгения Поддубного передает последние новости о состоянии раненого в результате атаки вражеского дрона в Курской области военкора ВГТРК.

По состоянию на субботу, 10 августа, медики оценивают его как стабильно тяжелое.

«Уважаемые подписчики. Новой информации о состоянии пока нет. Состояние нашего шефа тяжелое, но стабильное. Спасибо, что остаётесь с нами. Ваша поддержка очень важна», — сообщается в паблике Поддубного.

Как приводится в публикации, находящийся в Москве в НИИ Склифосовского Поддубный получает все необходимое лечение. Его коллеги надеются, что журналист скоро обязательно пойдет на поправку.

О том, что военкор Поддубный ранен после атаки ВСУ на Курскую область, стало известно вечером, 7 августа. Сначала каналы начали распространять информацию о смерти журналиста, но позже в соцсетях появились опровержения этим данным.

Поддубный действительно попал под удар украинского дрона, который атаковал его автомобиль в Курской области. В регион 6 августа вторглись боевики ВСУ, в связи с чем журналист начал оперативно освещать обстановку в районах, где велись боестолкновения.

8 августа Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. У журналиста диагностировали 20% ожогов тела.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин публично извинился за то, что ранее распространил информацию о смерти Поддубного.