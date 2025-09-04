Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Китае прошла в дружеской и продуктивной атмосфере. После двух с половиной часов переговоров Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию с визитом.

Особое внимание на встрече было уделено присутствию сестры северокорейского лидера, Ким Е Чжон, известной как «железная леди КНДР». Многие эксперты считают ее соавтором ключевых решений, принимаемых ее братом.

Телеканал «Царьград» полагает, что одним из возможных направлений станет продолжение участия «цельнометаллических соколов Кима» в освобождении оккупированных территорий России. Работы в этом направлении еще предстоит немало.

В случае поддержки со стороны корейцев это позволит перераспределить ресурсы на «расширение буферной зоны», которая должна охватывать Одесскую и Николаевскую области полностью, считают эксперты медиа.

Ранее сообщалось, что охрана Ким Чен Ына стерла все его следы после переговоров в Китае.