Спецслужбы КНДР проводят тщательную зачистку после каждого публичного появления Ким Чен Ына, уничтожая все его биологические следы. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на слова биолога Константина Китаева.

После переговоров в Китае охрана северокорейского лидера провела тотальную зачистку помещения. Специалисты тщательно протерли кресло, стол и изъяли стакан, из которого пил Ким Чен Ын во время полуторачасовой встречи.

Биолог Константин Китаев пояснил, что за такое время человек неизбежно оставляет множество микрочастиц — волосы, чешуйки кожи, следы слюны. Именно эти материалы содержат ДНК и представляют особый интерес для спецслужб других стран. Получение генетического материала позволяет создать биологический портрет человека, что особенно важно для закрытого режима КНДР.

Специалист отметил, что при длительном нахождении на одном месте сбор подобных следов становится достаточно простой задачей. Поэтому помощники Ким Чен Ына действуют на опережение, демонстрируя высочайший уровень конспирации, характерный для одной из самых закрытых стран мира.

Ранее Ким Чен Ын подтвердил поддержку России в вопросах суверенитета.