Обвиняемый в покушении на Трампа вызвал его на гольф-поединок

Райан Рут, обвиняемый в организации покушения на президента США Дональда Трампа, предложил американскому лидеру сыграть партию в гольф. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Согласно сообщению издания, Райан Уэсли Рут, которому инкриминируют организацию засады на Дональда Трампа, в то время кандидата в президенты, на гольф-поле во Флориде в сентябре прошлого года, в необычном судебном документе, состоящем из одной страницы, предложил главнокомандующему сыграть с ним в гольф.

В материале отмечается, что Рут написал, что это будет матч с «расистской свиньей» и в случае победы Трамп получит право казнить его, а в случае поражения Рут, в свою очередь, «получит его работу».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп впервые выступил на публике на фоне слухов о его смерти.