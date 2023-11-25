«Обычная украинская трепотня»: способна ли Украина уничтожить Крымский мост

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявления украинского государственного и военного деятеля, отметив, что воплотить обещания в реальность ему не удастся.

«То, что они смогут это сделать, вызывает сильные сомнения — мост хорошо охраняется. К тому же, они уже 10 лет эту тему обсуждают. Сначала говорили, что его построить невозможно, потом обещали разрушить. Ну, вот, несколько попыток было, а он стоит. Это обычная украинская трепотня — создание легенд и мифов, что они еще способны что-то сделать. Они ведь и на танках по Красной площади проехать собирались», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время эксперт отметил, что 100% гарантии чего либо не существует. То же касается и безопасности Крымского моста. Украина в состоянии устроить новые теракты, которые так или иначе повредят конструкцию. Но и в этом случае речь идет лишь о временных трудностях, которые будут ликвидированы в краткие сроки.

«Уничтожить Крымский мост Киев мог бы ядерными ракетами, но таковых в его распоряжении не имеется. Остальные же виды вооружения не в состоянии нанести серьезный ущерб, а в большинстве случаев — даже достичь цели», — сообщил Литовкин.

Аналогичное мнение высказал журналист и военный обозреватель Виктор Баранец.

«Возможности повредить конструкцию есть. Им на руку играет наша безалаберность — нам надо несколько раз столкнуться с проблемой, чтобы вынести урок», — подчеркнул наш собеседник.

Эксперт считает, что службам, охраняющим мост, нельзя расслабляться. Если они будут внимательны и ответственны, то не пропустят угрозу и теракты не повторятся.

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