Обыски начались у экс-министра инфраструктуры Украины Кубракова

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят серию обысков в офисе и по месту жительства бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило издание «Украинская правда».

Отмечается, что Кубракова подозревают в причастности к мошеннической схеме, организованной народным депутатом Евгением Шевченко.

По данным следствия, Шевченко выманил у группы частных предпринимателей 14,5 млн гривен (более $340 тыс.), обещая обеспечить поставки удобрений из Белоруссии.

Правоохранители считают, что Кубраков оказывал депутату содействие — предоставлял инсайдерскую информацию и обещал «решить вопросы» с таможенными и логистическими структурами.

Нардеп Шевченко уже находится под стражей на Украине по обвинению в государственной измене — ему инкриминируют сотрудничество с «враждебными иностранными спецслужбами» и планирование диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что в январе 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Кубракова своим советником.

Ранее сообщалось, что силовики пришли к главе Михайловского театра и МХАТа Владимиру Кехману с обысками.