«Очень специфичный актив»: выяснилось, что родственники Пригожина сделают с ЧВК «Вагнер»

После гибели бизнесмена Евгения Пригожина встал вопрос о том, как будут существовать компании, которыми он управлял. В списке активов Пригожина значатся проекты в сферах кейтеринга, девелопмента, медиабизнеса, а также известная военная компания «Вагнер».

Политолог Алексей Ванифатов считает, что именно с последней у наследников Пригожина будут трудности.

«Сложно найти человека, который руководил бы настолько разнообразным бизнесом. И если в области медиа, поставок питания и недвижимости можно найти успешных руководителей, то с ЧВК это практически невозможно», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, родственники бизнесмена могут остаться хозяевами ЧВК «Вагнер» и получать с него прибыль. Но для этого нужны перестановки в руководстве компании и постоянный контакт с государством.

«Военная компания — это очень специфичный актив, и сейчас наследникам этого бизнеса важно провести полную ревизию. Нужны консультации с руководством страны и с советом командиров «Вагнера», чтобы найти идеального кандидата на пост главы ЧВК», — пояснил собеседник издания.

Политолог отметил, что место Евгения Пригожина должен занять профессионал, имеющий связи с руководством России и других стран, в интересах которых работала военная компания.

«Чтобы родственники бизнесмена продолжили управлять «Вагнером», им понадобится опытный военный, которому доверяют и бойцы ЧВК, и российские власти. Желательно, чтобы он был не под санкциями. Его назначение будет секретным», — подытожил Ванифатов.

Ранее мы писали о том, кто может возглавить ЧВК «Вагнер» после смерти Пригожина.