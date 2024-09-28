Россия осудила агрессию Израиля против Ливана

Действия Израиля против Ливана неприемлемы и нарушают суверенитет страны. Об этом заявил Ливана глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров выступил на форуме Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Среди самых актуальных вопросов была не только Палестина, но и обострение между Ливаном и Израилем.

«Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана», — отметил министр.

Напомним, Израиль атакует южные территории Ливана. Удары приходятся и на часть столицы. Несмотря на то, что ЦАХАЛ называют своими целями объекты с участниками движения «Хезболла», в ходе обстрелов гибнут мирные жители. Недавно Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы» и главу Хасана Насраллу.

Ранее сообщалось, что сотрудница УВКБ ООН погибла в результате авиаударов Израиля.