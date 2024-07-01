Россия выразила обеспокоенность по поводу концентрации ВСУ на границе с Республикой Беларусь. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» раскритиковал поведение военачальников Украины.

Первые сообщения, что ВСУ наращивают свою группировку в Житомирской области появились в конце прошлой недели. Согласно сведениям Генштаба Белоруссии, в регион стягиваются реактивные системы залпового огня, артиллерия и другая тяжелая техника.

«Белоруссия — наше союзное государство, там размещено российское тактическое ядерное оружие. А Украина уже давно провоцирует Минск. Они отправляют беспилотники нарушать границу и организуют различные аморальные выходки», — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт не исключил возможность того, что Украина попытается отправить несколько диверсионных групп на территорию Белоруссии, чтобы нанести ущерб или даже попытаться захватить несколько населенных пунктов.

«Но надо понимать, что от границы Белоруссии до Киева всего 80 километров. Они, конечно, пытаются играть на нервах, но все их старания обречены на провал. Если они позволят себе какое-то вторжение, то сами же и забьют последний гвоздь в гроб киевского режима», — заключил Дандыкин.

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