«Очередной русофобский форпост»: переход Казахстана на стандарты НАТО в ВПК назвали недружественным шагом

В Москве отреагировали на планы Казахстана построить четыре новых завода по выпуску артиллерийских снарядов и мин по стандартам НАТО, назвав этот шаг недружественным. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев раскритиковал военную реформу соседней республики. Он напомнил, что сотрудничество Казахстана с Североатлантическим альянсом имеет давнюю историю, и задался вопросом об истинных причинах интереса блока к стране, граничащей с Россией.

По мнению парламентария, переход на стандарты НАТО в проекте ASPAN — это прямой путь к отказу от российских образцов вооружения в будущем. Журавлев провел параллели с Украиной, отметив, чем закончилось для Киева активное взаимодействие с альянсом. Он также связал этот шаг с другими действиями Астаны, которые в Москве воспринимают как отдаление от традиционных союзников.

