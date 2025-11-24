«Очередной скандал ни к чему»: зачем окружение Зеленского отговаривает его от визита в США

Окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом Дональдом Трампом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану. Об этом сообщает Financial Times.

Советники украинского лидера рекомендовали ему остаться в Киеве, чтобы избежать риска очередного конфликта с Трампом. На кону — достигнутый за выходные прогресс в обсуждении американской инициативы по урегулированию. При этом остается неясным, хочет ли американский президент получить непосредственную подпись Зеленского под документом в качестве одобрения.

До этого американские и украинские делегаты провели встречу в Женеве для обсуждения деталей плана. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили о сохранении открытости для переговоров, но отметили, что предметно с Россией этот текст не обсуждался. Владимир Путин предположил, что Вашингтону не удается заручиться согласием Киева из-за иллюзий украинской стороны о возможности стратегического поражения России.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле ждут очных переговоров с США по Украине.