Один человек погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного участника территориальной обороны в городе Грайворон при отражении атаки со стороны Украины.

«Он был одним из активных ее участников — неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе», — говорится в сообщении Гладкова.

За последние несколько дней это второй погибший участник теробороны региона. 12 марта Гладков сообщил о гибели бойцы, который сражался с украинскими диверсионно-разведывательными группировками (ДРГ), которые намеревались проникнуть в область. Из-за обстрела со стороны ВСУ тогда же пострадали десять мирных жителей.

ВСУ за последнюю неделю усилили атаку по территории России. Украинские военные используют беспилотники. Министерство обороны РФ регулярно сообщает об уничтоженных дронов в разных областях страны. Так, на прошедшую неделю БПЛА были сбиты в Московской, Курской, Калужской, Брянской областях.

15 марта мы также сообщали, что ВСУ обстреляли Белгород. СМИ сообщали, что на одной из улиц города горел автомобиль.

В Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.